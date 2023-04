V Franciji enajsti protestni dan proti pokojninski reformi

Pariz, 6. aprila - V Franciji danes na poziv sindikatov enajstič potekajo protesti in stavke po vsej državi proti pokojninski reformi. Na ulicah mest se je zbralo več sto tisoč ljudi. Poročali so o posameznih incidentih, tudi iz Pariza, kjer so radikalni protestniki zažgali del nadstreška lokala, kamor rad zahaja predsednik Emmanuel Macron.