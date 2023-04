Berlusconi ima levkemijo

Milano, 6. aprila - Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi, ki so ga v sredo sprejeli na oddelek intenzivne nege v milanski bolnišnici zaradi težav s srcem in dihanjem, ima kronično levkemijo in okužbo pljuč, je danes sporočil njegov zdravnik. Pojasni je, da ga na intenzivnem oddelku zdravijo zaradi okužbe pljuč, medtem ko ima levkemijo že nekaj časa.