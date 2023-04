NIJZ med prazniki svetuje zmerno prehranjevanje in dovolj gibanja

Ljubljana, 6. aprila - V prazničnih dneh zaužijemo preveč energijsko bogate, slane, sladke in mastne hrane. Zato je še posebej pomembno, da se zavedamo, da ni vsak dan praznik in da nekatera živila neugodno vplivajo na zdravje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujejo, da se tudi med prazniki zmerno prehranjujemo in dovolj gibamo.