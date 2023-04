V polfinalu nogometnega pokala še Olimpija in Bistrica

Ljubljana, 6. aprila - Po današnjih zadnjih tekmah četrtfinala pokala Pivovarne Union so znani vsi polfinalisti nogometnega pokalnega tekmovanja. Aluminiju in Mariboru, ki sta si napredovanje zagotovila že v sredo, sta se danes pridružila še Olimpija in Kety Emmi&Impol Bistrica po zmagah proti Celju in Rogaški.