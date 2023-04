Prejemnica naziva Ona 365 za leto 2022 je zdravnica Eva Pogačar

Ljubljana, 6. aprila - Po izboru revije Onaplus je prejemnica naziva Ona 365 zdravnica Eva Pogačar. Bila je ena izmed 10 nominirank za Ono 365, ki jih je marca predstavilo uredništvo. Vse nominiranke odlikujeta moč ter zaveza sebi in širši skupnosti, zato so odličen zgled, navdih in opora v časih, ki jih živimo, so sporočili iz uredništva.