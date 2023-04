Na Baliju našli truplo kita glavača

Bali, 6. aprila - Na obali indonezijskega otoka Bali so danes našli mrtvega 18-metrskega kita glavača, ki naj bi tehtal več ton. Kit je že v sredo obtičal na eni od plaž počitniškega otoka. Reševalci in prostovoljci so ga nato potegnili nazaj v vodo, a ga je po nekaj urah ponovno naplavilo na obalo, kjer je tudi poginil. Vzrok smrti še ni znan.