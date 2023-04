Lampard tudi uradno do konca sezone začasni trener Chelseaja

London, 6. aprila - Vodstvo angleškega nogometnega velikana Chelsea je potrdilo, da je nekdanji angleški reprezentant Frank Lampard do konca sezone začasni trener ekipe, kar so že prej poročali otoški mediji. Lastnika Todd Boehly in Behdad Eghbali sta v izjavi zapisala, da "z veseljem pozdravljata Franka nazaj na Stamford Bridgeu".