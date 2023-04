Odbora DZ sta se seznanila s strategijo obvladovanja demence

Ljubljana, 6. aprila - Odbora DZ za zdravstvo ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide sta se na današnji skupni seji seznanila s strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030. Člani odborov so izrazili podporo strategiji in akcijskemu načrtu, od vlade pa pričakujejo, da dokument čim prej sprejme.