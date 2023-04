V Franciji enajsti protestni dan proti pokojninski reformi

Pariz, 6. aprila - V Franciji danes na poziv sindikatov znova potekajo protesti in stavke po vsej državi proti pokojninski reformi. To je že enajsti dan protestov od januarja. Potekajo v ozračju vse večjih napetosti med sindikati in vlado, ki je reformo sprejela mimo parlamenta in stavi na izgubo zagona protestnikov.