Na junijski dražbi umetniška zbirka Alaina Delona

Pariz, 11. aprila - Na junijski dražbi bo naprodaj več kot 80 umetniških del iz zasebne zbirke francoskega igralca Alaina Delona. Njegova umetniška zbirka je ocenjena na štiri do pet milijonov evrov in vključuje dela umetnikov, kot sta Delacroix in Veronesi. Pred dražbo, ki bo 22. junija v Parizu, bodo razstavljena v New Yorku, Hongkongu, Ženevi, Londonu in Parizu.