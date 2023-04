Program Botrstvo otrokom in mladim iz socialno šibkih družin namenil 60.000 evrov

Ljubljana, 6. aprila - Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje je s pomočjo donatorjev v programu Botrstvo otrokom in mladim iz socialno najšibkejših družin namenila dodatno pomoč v višini 60.000 evrov. Pomoč je bila namenjena tistim, ki so zaradi življenjskih situacij prikrajšani za zdrav in spodbuden razvoj, so sporočili iz ZPM Ljubljana Moste-Polje.