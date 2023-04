Gorskokolesarski park v Robidišču bo letos zaprt, rešitev morda prihodnje leto

Kobarid, 6. aprila - Gorskokolesarski park Robidišče Trail Center, ki so ga morali zapreti zaradi nasprotovanja nekaterih lastnikov, to sezono zanesljivo ne bo odprt. Kot so povedali po današnjem sestanku deležnikov v Kobaridu, se rešitev obeta v prihodnjem letu, če bo agrarna skupnost uspela delovanje prilagoditi novi zakonodaji. Občina si tega želi.