V Šentjakobskem gledališču prvič Gogoljev Revizor v priredbi Ire Ratej

Ljubljana, 6. aprila - V Šentjakobskem gledališču so se prvič lotili uprizoritve Revizorja Nikolaja Vasiljeviča Gogolja. Kot režiserka se je z besedilom soočila Ira Ratej, ki je tekst mestoma oklestila in priredila za sodobnega gledalca. Igro o družbi, kot jo je označila, je postavila v 70. leta in jo tudi glasbeno opremila. Premiera bo v soboto ob 19.30.