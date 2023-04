V Kozjanskem parku ob mednarodnem dnevu bobra izpostavljajo njegovo pozitivno vlogo v naravi

Podsreda, 7. aprila - Ob mednarodnem dnevu bobra so v Javnem zavodu Kozjanski park izpostavili ključno vlogo bobra v naravi in opozorili na koristi, ki nam jih ta žival lahko prinese. Ker predstavlja pomemben del ekosistema, lahko z ustreznim sobivanjem z njim prispevamo k boljši kakovosti življenja za vse, so poudarili.