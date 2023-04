Berlinski Pergamonski muzej odet v barve in zvoke britanskega umetnika Liama Gillicka

Berlin, 6. aprila - Pred daljšim zaprtjem berlinskega Pergamonskega muzeja je britanski umetnik Liam Gillick muzejske predmete preoblikoval s pomočjo barv in zvoka. Razstava z naslovom Liam Gillick. Filtered Time do 15. oktobra tako več tisoč let starim umetninam iz različnih obdobij daje novo preobleko.