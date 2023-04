Italijanska policija preiskuje Romo, Lazio in Salernitano

Rim, 6. aprila - Italijanska policija je vstopila v pisarne vodstev klubov serije A Rome, Lazia in Salernitane in začela preiskavo plačil za prestope v zadnjem obdobju, o sredinem dogajanju poročata italijanska in francoska tiskovna agencija Ansa in AFP. V Salernitani igra slovenski reprezentant Domen Črnigoj.