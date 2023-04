Iran in Savdska Arabija o krepitvi varnosti in stabilnosti na Bližnjem vzhodu

Peking, 6. aprila - Iranski zunanji minister Husein Amir Abdolahjan in njegov savdski kolega Faisal bin Farhan sta se danes sestala v Pekingu in se zavezala, da bosta državi sodelovali pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Do srečanja prihaja po tem, ko sta se državi marca ob posredovanju Kitajske dogovorili za obnovitev diplomatskih vezi.