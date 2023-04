Poslancem zagotovila o predhodni široki razpravi glede davčne reforme

Ljubljana, 6. aprila - Davčna reforma bo, vlada pa jo bo predlagala šele po široki javni razpravi, so danes na seji komisije DZ za nadzor javnih financ zagotovili predstavniki finančnega ministrstva in koalicije. Sejo so zahtevali poslanci NSi, ki jih zanimajo podrobnosti davčne reforme, o kateri je marca govorila koalicija. Izvedeli so, da predloga še ni.