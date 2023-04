Vreme: Jasno, ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter

Ljubljana, 6. aprila - Danes bo precej jasno. Čez dan bo ponekod pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo zjutraj v večjem delu Slovenije še pretežno jasno, dopoldne pa se bo oblačilo. V zahodni polovici Slovenije bo zapihal šibak jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Dnevi bodo razmeroma hladni.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severozahodnimi vetrovi suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno. V petek bo sprva še pretežno jasno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zvečer bodo v Alpah krajevne plohe.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden. V petek proti večeru se bo vremenska obremenitev postopoma krepila.