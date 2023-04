Sacramento, 6. aprila - Košarkarji Dallasa so davi v severnoameriški ligi NBA premagali Sacramento s 123:119 in dve tekmi pred koncem rednega dela podaljšali upanje za nastopanje v play innu in s tem v končnici. Luka Dončić je za zmagovalce dosegel dvojni dvojček - 29 točk in 10 skokov.