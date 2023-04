V ZD Slovenska Bistrica dijake pomotoma cepili le s kratkotrajno zaščito proti tetanusu

Slovenska Bistrica, 6. aprila - V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so prejšnji mesec ugotovili, da je lansko jesen prišlo do neželene napake, zaradi katere je skupina dijakov na sistematskem pregledu namesto aktivne zaščite s cepivom prejela le pasivno zaščito proti okužbi s tetanusom. Kot so ob tem zagotovili, napaka nima posledic za prejemnike cepiva, dogodek pa obžalujejo.