Na Ptuju odprtje razstave novejšega slikarskega opusa Klavdija Tutte

Ptuj, 6. aprila - V Miheličevi galeriji in Galeriji Luna na Ptuju bodo drevi odprli razstavo akademskega slikarja Klavdija Tutte. Na ogled bo najnovejši slikarski opus primorskega umetnika, ki je nastal v obdobju zadnjih treh let in ki bo pred gledalca postavil pester, raznolik in večplasten slikarjev pogled na svet, so sporočili iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.