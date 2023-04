Med posebnostmi v velikonočnem žegnu od vrtanka do bule

piše Polona Šega

Ljubljana/Ptuj/Jezersko/Dobrepolje/Murska Sobota, 7. aprila - Priprave na veliko noč so v polnem teku. Za katolike je značilno, da na veliko soboto nesejo blagoslovit velikonočne jedi, ki jih zaužijejo za zajtrk na velikonočno nedeljo. Med osnovnimi sestavinami velikonočnega žegna so potica, kuhana in najpogosteje pobarvana jajca, šunka in hren, posamezna območja pa imajo tudi posebnosti - od vrtanka do bule.