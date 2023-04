Vlada ustavnemu sodišču predlaga izločitev Jakliča iz odločanja o noveli zakona o RTVS

Ljubljana, 5. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog za izločitev ustavnega sodnika Klemena Jakliča iz odločanja o pobudi za oceno ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in ga poslala Ustavnemu sodišču RS, so sporočili iz urada za komuniciranje. Vlada namreč dvomi v Jakličevo objektivno in subjektivno neodvisnost.