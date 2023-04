Vlada bo obravnavala predlog novele zakona o nadzoru državne meje

Ljubljana, 6. aprila - Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele zakona o nadzoru državne meje. Z njim želi vzpostaviti pravno podlago za izplačilo odškodnine lastnikom zemljišč za obdobje od poteka dveh let od postavitve začasnih tehničnih ovir do datuma njihove odstranitve, in sicer za zemljišča, kjer služnost v javno korist še ni bila ustanovljena.