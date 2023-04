Na sojenju v Haagu obramba zanikala vodilno vlogo obtoženih v OVK

Haag, 5. aprila - Na sojenju štirim vodilnim predstavnikom nekdanje Osvobodilne vojske Kosova (OVK) zaradi zločinov med in po konfliktu na Kosovu v letih 1998 in 1999 je na haaškem posebnem sodišču obramba zatrdila, da OVK ni bila organizirana. V uvodni besedi je zatrdila, da so očitane zločine storili posamezniki in da zanje obtoženi niso vedeli.