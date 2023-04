Latvija vrača obvezno služenje vojaškega roka

Riga, 5. aprila - Latvijski parlament je danes izglasoval ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka za moške. Odločitev so sprejeli v odziv na varnostna tveganja v luči ruske invazije na Ukrajino. Moški, stari od 18 do 27 let, bi z obveznim služenjem lahko pričeli že prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.