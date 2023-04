Člani odbora DZ za obrambo obiskali 1. brigado Slovenske vojske

Ljubljana, 5. aprila - Člani odbora DZ za obrambo so danes obiskali 1. brigado Slovenske vojske. Med obiskom v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani so članom odbora predstavili projekt prenove vojašnice in vaje Slovenske vojske v letošnjem letu ter kadrovske izzive, s katerimi se soočajo v 1. brigadi Slovenske vojske, so sporočili z obrambnega ministrstva.