Ljubljanska borza: Delnice NLB upočasnile rast indeksa

Ljubljana, 5. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,21 odstotka. Še višjo rast so mu preprečile delnice NLB, ki so se kot edine pocenile, izgubile so 0,58 odstotka vrednosti. Borzni posredniki so sklenili za skupaj 1,5 milijona evrov poslov, daleč največ z delnicami NLB in Krke.