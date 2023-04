Švica v regulacijo velikih spletnih platform

Ženeva, 5. aprila - Švicarska vlada se je lotila priprav osnutka zakonodaje za regulacijo velikih spletnih platform, kot so Google, Facebook in Twitter. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz vlade, bi morali imeti uporabniki možnost od platform zahtevati večjo preglednost. Ob tem zagotavljajo, da ne bodo zmanjševali svobode govora.