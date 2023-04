Aluminij in Maribor prva polfinalista pokalnega tekmovanja, slovo Kopra

Ljubljana, 5. aprila - Nogometaši so danes odigrali prvi četrtfinalni tekmi pokala Pivovarne Union. Polfinale sta si zagotovila Aluminij in Maribor. Kidričani so branilce naslova iz Kopra premagali z 1:0 (0:0), Mariborčani pa Primorje eMundio s 3:1 (2:0). V četrtek bosta še tekmi Rogaška - Kety Emmi&Impol Bistrica in Olimpija - Celje.