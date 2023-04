V Španskih borcih festival drugačnih glasbenih praks (Ne)poslušno

Ljubljana, 6. aprila - V Španskih borcih bo do sobote potekal festival drugačnih glasbenih praks (Ne)poslušno. Že nekaj let ga pripravljajo v zavodu Sploh, da bi povezali domače in tuje glasbenike, ki se posvečajo glasbenemu eksperimentiranju. Za začetek bodo danes na okrogli mizi spregovoril o pomenu platform za pretakanje glasbe.