Vlada in sindikati nadaljevali pogajanja o plačnem stebru za zdravstvo

Ljubljana, 5. aprila - Vlada in reprezentativni sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva so danes nadaljevali pogajanja o plačnem stebru za zdravstvo. Konkretnejših rešitev pogajanja niso prinesla, sta jih pa obe strani ocenili kot korak naprej. Sindikalna stran sicer pričakuje intenziviranje pogajanj.