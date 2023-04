Mali princ, največkrat prevedena otroška knjiga na svetu, obeležuje 80 let

Ljubljana, 6. aprila - Knjiga Mali princ francoskega pisatelja Antoina de Saint-Exuperyja danes obeležuje 80 let. Mali princ je že kmalu po izidu leta 1943 postal svetovna uspešnica. Doslej so jo prevedli v 300 jezikov. Leta 1964 jo je prvič v slovenski jezik prevedel pesnik in urednik Ivan Minatti.