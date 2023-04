Nizozemsko sodišče blokiralo omejitev letov na letališču Schiphol

Haag, 5. aprila - Nizozemsko sodišče je danes blokiralo vladne načrte za omejitev števila letov na letališču Schiphol, enem najprometnejših v Evropi. Razlog so postopkovne napake. Z ukrepom, ki bi sprva prinesel prepoved nočnih letov in zasebnih letal, naj bi zmanjšali hrup in škodljive izpuste, a je skupina letalskih prevoznikov proti vladi vložila tožbo.