Predlog novele zakona o upravnem sporu dobil zeleno luč na matičnem odboru

Ljubljana, 5. aprila - Predlog novele zakona o upravnem sporu je dobil zeleno luč odbora za pravosodje. V predlogu, ki ga je v DZ vložila vlada, so rešitve za povečanje učinkovitosti postopkov v upravnem sporu in skrajšanje časa odločanja. Člani odbora so na seji sprejeli vsa dopolnila koalicije, večino dopolnil opozicije pa so zavrnili.