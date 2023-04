Vodnikova domačija Center v znamenju stripa

Ljubljana, 7. aprila - V Vodnikovi domačiji Center bodo danes podelili nagrade letošnjega mednarodnega natečaja Živel strip! Živela animacija! in odprli razstavo del natečaja, ki bo na ogled do 26. aprila. Letošnji glavni nagrajenci so Neža Štular, Sanjin Adin Rošić in Isak Matts Johannes Kronlund.