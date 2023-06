Silvio Berlusconi, najbolj trdoživ italijanski politik

Rim, 12. junija - V milanski bolnišnici je danes umrl 86-letni trikratni italijanski premier in medijski mogotec Silvio Berlusconi, ki je bil dve desetletji v vrhu italijanske politike kljub spolnim škandalom in sodnim postopkom, ki so omadeževali njegovo podobo. Najbolj trdoživ italijanski politik, znan tudi pod vzdevkom vitez, je bolehal za levkemijo.