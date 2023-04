Trojica največjih dobaviteljev žita se bo umaknila iz Rusije

Pariz, 5. aprila - Tri največja svetovna podjetja za distribucijo žita so napovedala, da se bodo do julija umaknila z ruskega trga. Poteza, ki jo utemeljujejo s političnimi pritiski in "operativnimi težavami", bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP najverjetneje okrepila nadzor Moskve nad svetovnim trgom pšenice.