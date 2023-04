Prometna napoved

Povečan promet je pričakovan na primorski avtocesti iz Istre proti Ljubljani in naprej proti Štajerski, ter od Avstrije proti Ljubljani in naprej proti Hrvaški. Bolj obremenjen bo tudi ljubljanski obroč ter mestne vpadnice. Daljše potovalne čase je pričakovati tudi v času prometnih konic ter zgostitve predvsem na območjih, kjer so delavne zapore.

Zaradi praznikov bo veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, in sicer v petek med 14. in 22. uro, ter v nedeljo in ponedeljek med 8. in 22. uro. V soboto prepovedi ni, zato je pričakovati povečano število tovornih vozil v času proste vožnje.