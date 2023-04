V Istri pričakujejo več kot 700 kolesarjev iz 20 držav

Ljubljana, 5. aprila - Istria Gran Fondo 2023 je mednarodni kolesarski maraton, ki bo 14. in 15. aprila s startom in ciljem v Umagu in Novigradu. Po dveh letih koronskega premora bo letos na sporedu deveta izvedba, ki pa je prvič del serije Mednarodne kolesarske zveze Uci Gran Fondo. Gre za eno od 28 dirk, preko katere se lahko kolesarji uvrstijo na svetovno prvenstvo.