V Portorožu se je začel mednarodni logistični kongres

Portorož, 5. aprila - V Portorožu se je danes začel 10. mednarodni logistični kongres. Prireja ga Slovensko logistično združenje, letošnja tema pa so oskrbovalne verige v znanosti in praksi. Do petka se bo zvrstilo 27 strokovno-izobraževalnih dogodkov, organizatorji pričakujejo 450 udeležencev iz več kot 15 držav.