Računsko sodišče: Država pri zmanjševanju tveganj za beg možganov delno učinkovita

Ljubljana, 5. aprila - Vlada, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so bili pri izvajanju aktivnosti, usmerjenih v zmanjševanje tveganj za pojav bega možganov med letoma 2010 in 2021, delno učinkoviti, ugotavlja računsko sodišče.