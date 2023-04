Zveza glasbenih šol podelila vsakoletne Gerbičeve nagrade

Cerknica, 5. aprila - Zveza slovenskih glasbenih šol je tudi letos podelila nagrade in priznanja Frana Gerbiča najbolj zaslužnim pedagogom, ravnateljem in drugim delavcem, ki delujejo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja. Na podlagi razpisa je komisija izbrala dobitnike dveh nagrad in šestih priznanj. Podelili so jih danes v Cerknici.