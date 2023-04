Razpis Evropske komisije za gostitelje umetniških rezidenc

Bruselj, 5. aprila - Evropska komisija je objavila razpis Kultura premika Evropo (Culture Moves Europe) za gostitelje umetniških rezidenc, ki so registrirani kot pravni subjekti. Program nudi finančno podporo organizacijam in umetnikom, registriranim kot pravne osebe v eni od držav, ki so vključene v program Ustvarjalna Evropa. Rok za prijavo je 15. junij.