Chelsea in Liverpool brez zadetkov

London, 4. aprila - V angleški nogometni ligi so odigrali štiri zaostale tekme sedmega in osmega kroga. Na papirju bi moral biti najbolj zanimiv obračun med Chelseajem in Liverpoolom, dvema velikanoma, ki letos ne blestita, vsaj strelsko pa nista blestela niti na medsebojni tekmi, ki se je končala brez zadetkov.