Newyorške borze končale v rdečem

New York, 4. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Nazadovale so predvsem finančne in industrijske delnice, saj so vlagatelji zaskrbljeni zaradi upočasnjene rasti. Trgovanje je danes sicer zasenčilo sojenje nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.