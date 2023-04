Slovenija pozdravila sprejetje resolucije o pravici do zdravega in čistega okolja na svetu ZN

Ljubljana/Ženeva, 4. aprila - Slovenija je danes pozdravila soglasno sprejetje resolucije o pravici do zdravega, čistega in trajnostnega okolja na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi. S tem je svet na pobudo več držav, tudi Slovenije, stopil še korak bližje k celovitemu uveljavljanju te pravice, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.