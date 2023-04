Vreme: Precej jasno

V sredo bo delno jasno z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo. Veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem od 0 do 4, najvišje dnevne od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo precej jasno. Zjutraj bo marsikje še slana, čez dan pa bo postopno topleje.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Balkanom pa vztraja ciklonsko območje. Z okrepljenim severovzhodnim vetrom doteka k nam hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo precej jasno in vetrovno, nekaj več oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške. V sredo bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Jutro bo mrzlo.