Na amsterdamskem letališču načrtujejo prepoved nočnega prometa

Amsterdam, 4. aprila - Na amsterdamskem letališču Schiphol bodo postopoma uvedli kontroverzno nočno prepoved letov ter prepoved zasebnih letal. Prepričani so, da poteza vodi v tišje, čistejše in boljše letalstvo. Lokalni prebivalci in okoljevarstvene organizacije odločitev pozdravljajo, kritični pa so letalski prevozniki. Nočno prepoved naj bi uvedli do leta 2025.